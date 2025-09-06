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Акустическим концертом в честь приближающего Дня Рождения сибирского музыканта и поэта, лидера группы Гражданская оборона и множества других проектов, Егора Летова! По брони столов и всем вопросам звони по номеру телефона +8 (391) 250-60-90
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