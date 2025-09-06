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День рождения Егора Летова

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Акустическим концертом в честь приближающего Дня Рождения сибирского музыканта и поэта, лидера группы Гражданская оборона и множества других проектов, Егора Летова! По брони столов и всем вопросам звони по номеру телефона +8 (391) 250-60-90

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