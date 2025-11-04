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  1. Красноярск
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Дельфин

Circus Concert Hall, Высотная улица, 35А/1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт большая программа, которая не только позволит по-новому взглянуть на известное и любимое творчество артиста, но и подарит тебе приятное чувство ностальгии. Для концерта готовится уникальный сет-лист, куда помимо известных хитов, включены раритетные работы с самых первых альбомов Дельфина. Песни, которые много лет не исчезают из плейлистов слушателей… Они обретут новую жизнь, новое звучание. Не оставит равнодушным и специально сотканная мультимедийная часть выступления: впечатляющий видеоряд и световые эффекты не просто усилят восприятия тонкой лирики, но и по-настоящему удивят. В 19:00 – открытие дверей, в 20:00 – начало концерта.

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