Тебя ждёт большая программа, которая не только позволит по-новому взглянуть на известное и любимое творчество артиста, но и подарит тебе приятное чувство ностальгии. Для концерта готовится уникальный сет-лист, куда помимо известных хитов, включены раритетные работы с самых первых альбомов Дельфина. Песни, которые много лет не исчезают из плейлистов слушателей… Они обретут новую жизнь, новое звучание. Не оставит равнодушным и специально сотканная мультимедийная часть выступления: впечатляющий видеоряд и световые эффекты не просто усилят восприятия тонкой лирики, но и по-настоящему удивят. В 19:00 – открытие дверей, в 20:00 – начало концерта.