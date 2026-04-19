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Deep-Ex-Sense x Лжедмитрий IV

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

от 1390₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Крепкий, как булатная сталь, изобретательный, как Пила, слаженный, как сиамские близнецы и мечтательный, как глаза поэта дуэт Deep-Ex-Sense и Лжедмитрий IV снова жаждет разделить с тобой праздник в честь их Музыкальной Вселенной. Точное время запуска на площадку для твоей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по этой ссылке – https://vk.com/deep_dmitrij_krk Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.

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