Представь, что ты пришёл на свидание и даже не догадываешься, что это ваша последняя встреча… «Давай останемся друзьями — это интерактивное шоу, где вместо признаний в любви звучат нелепые оправдания и абсурдные причины попрощаться. Приходи узнать новые тренды расставания, чтобы не говорить избитое «Давай останемся друзьями».