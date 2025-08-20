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Давай останемся друзьями

Бар «Штаб», проспект Мира, 86

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Представь, что ты пришёл на свидание и даже не догадываешься, что это ваша последняя встреча… «Давай останемся друзьями — это интерактивное шоу, где вместо признаний в любви звучат нелепые оправдания и абсурдные причины попрощаться. Приходи узнать новые тренды расставания, чтобы не говорить избитое «Давай останемся друзьями».

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