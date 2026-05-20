Тебе не кажется, что психологии стало слишком много в лекциях и в серьёзных лицах? Теперь настало время психологии в баре. 2 психолога, 2 часа импровизации, разговоров с гостями, мата, провокаций, профессиональных подколов и абсолютно безопасного высмеивания твоих травм. Что будет: * Ты — ешь и пьёшь — закрываешь базовые потребности * Ты озвучиваешь или пишешь записки с реальными вопросами/ситуациями * Их зачитывают и обсуждают так, как будто ты зашёл на кухню после третьего бокала Чего НЕ будет: * Сценария * Осуждения * Скуки