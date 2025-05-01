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Crystal Castles Night

Бар M96, проспект Мира, 96

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Завершение:

от 900₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Тематический фестиваль, посвященный творчеству Crystal Castles c обширной подборкой музыки, включая хиты и редкие треки группы. Будут оригинальные треки дуэта, ремиксы на их популярные песни, а также музыка, вдохновленная творчеством группы.

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