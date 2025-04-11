Cold Blooded Murder
Закрытый клуб 64/6, Качинская улица, 64/6
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Завершение:
от 900₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Выплесни всю свою ярость и агрессию на хоррор-шоу настоящего зла. Cold Blooded Murder — это насыщенные ужасом и жестокостью текста зубодробительные риффы. Тебя ждут жирные брейкдауны, втаптывающие в пол, и нереальная энергетика. Культовому альбому «357» от Cold Blooded Murder в этом году исполняется 10 лет. В связи с этим событием команда отправилась в тур по городам России.
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