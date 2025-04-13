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Classic Rock party

улица Сурикова, 12/6

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500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Хиты золотых эпох рок-музыки в исполнении топовых красрок коллективов! В олдскульном высококалорийном меню: Green Day, The Offspring, AC/DC, Bon Jovi - КоДДоступа Rammstein - Мистер Гро... Ария, Кипелов, Motley crue, Black Sabbath, Motorhead, ZZ top, Manowar, Iron Maiden, Мастер - Чёрное небо Red Hot Chili Peppers - Hot Wings

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