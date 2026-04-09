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  1. Красноярск
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Чужой плейлист

Хэдлайнер, улица Молокова, 56

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер, где будут слушать твои любимые треки. Самер Самара и Кирилл Добровольский будут приглашать на сцену зрителей, чтобы послушать и оценить плейлисты аудитории. Если станешь участником, комики поделятся честным мнением о твоих музыкальных предпочтениях. А если будешь просто зрителем, то, возможно, за вечер зашазамишь много крутых треков.

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