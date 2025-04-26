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Читательская беседка: М. Барбери «Элегантность ежика»

улица Карла Маркса, 114

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

«Читательская беседка» – это сообщество читающих людей. Участники сообща выбирают произведения для прочтения, за месяц прочитывают выбранную книгу, а затем встречаются и обсуждают прочитанное. Встречи проходят по субботам, раз в месяц, в 16:00. 26 апреля речь пойдет о романе французской писательницы Мюриель Барбери «Элегантность ежика». Вход свободный.

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