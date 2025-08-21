Ты находишь пожелтевший клочок бумаги. Он немного помят, и от него пахнет кофе и старым деревом. Чья-то рука небрежно вывела на нём: Сергей Лис сольный концерт «Чистый ЛИСт» [ДРАМА]: В этот вечер на сцену выходит человек-парадокс, человек-взрыв, человек-лис… Сергей Лис. Behold! [ЭНЦИКЛОПЕДИЯ]: Я, по-моему, видел его где-то на разогреве… или ходил на стендап, где он был? [ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ]: Ты мог слышать его голос на Радио «Красноярск Главный», но ты не слушал! [ЭЛЕКТРОХИМИЯ]: На радио — это была безопасная доза, обещание вспышки. В этот вечер он отключит все фильтры. Он пришёл дать тебе настоящий, концентрированный продукт. [ВОСПРИЯТИЕ]: И для этого он принёс кое-что с собой. Совершенно новый материал . [ТРЕПЕТ]: Город будет смотреть. Холодный ветер с Енисея принесёт на своих крыльях шёпот. С заводов и спальных районов придут уставшие глаза. Красноярск ждёт. Он чувствует, что это не просто очередной концерт. Это публичная аутопсия души.