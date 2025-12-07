ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Чеканка по фольге

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Предновогодний мастер-класс по чеканке ёлочной игрушки. Встреча будет состоять из двух частей: 1) Это небольшая вводная лекция от культуролога и искусствоведа Ксюши Ильченко. Узнаешь, как ёлочка стала новогодним деревом, какие традиции украшения ёлки существовали раньше и как дом к Новому году в разных странах украшают сейчас 2) Практическая! Каждый участник получит лист фольги для чеканки (благородного медного цвета) формата А4, разные авторские выкройки на выбор и своими руками под чутким руководством сделает модную чеканую игрушку для домашней ёлочки или в подарок близкому человеку. Гостей мастер-класса угостят чаем, лимонадом и маленькими сладостями — чтобы не ожидать, когда наступит новогоднее чудо, а понемногу отмечать его уже сейчас.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста