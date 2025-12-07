Предновогодний мастер-класс по чеканке ёлочной игрушки. Встреча будет состоять из двух частей: 1) Это небольшая вводная лекция от культуролога и искусствоведа Ксюши Ильченко. Узнаешь, как ёлочка стала новогодним деревом, какие традиции украшения ёлки существовали раньше и как дом к Новому году в разных странах украшают сейчас 2) Практическая! Каждый участник получит лист фольги для чеканки (благородного медного цвета) формата А4, разные авторские выкройки на выбор и своими руками под чутким руководством сделает модную чеканую игрушку для домашней ёлочки или в подарок близкому человеку. Гостей мастер-класса угостят чаем, лимонадом и маленькими сладостями — чтобы не ожидать, когда наступит новогоднее чудо, а понемногу отмечать его уже сейчас.