Camznaew — диджея и саунд-продюсера из Нижнего Новгорода. Как участник легендарной «Станции метро Горьковская», он является большим знатоком уличной культуры и ценителем настоящего английского звучания в ритме 130-140 bpm. Camznaew сочетает в своих выступлениях минорные мелодичные тона и звонкие драм-партии — аттракцион динамики и впечатлений!