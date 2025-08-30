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Camznaew — диджея и саунд-продюсера из Нижнего Новгорода. Как участник легендарной «Станции метро Горьковская», он является большим знатоком уличной культуры и ценителем настоящего английского звучания в ритме 130-140 bpm. Camznaew сочетает в своих выступлениях минорные мелодичные тона и звонкие драм-партии — аттракцион динамики и впечатлений!
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