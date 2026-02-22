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Бывшие
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Бывшие — импровизационное шоу, в котором комики обсуждают трешовые истории зрителей про бывших партнеров. Комики не только выслушают истории, но и помогут найти в поступках экс?возлюбленных хоть каплю здравого смысла.
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