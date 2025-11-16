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Экстремальный и ироничный проект основателей питерской группы Аффинаж Эма Калинина и Сергея Сергеича с осенним концертом в Красноярске. Cвежие релизы и любимые песни в классическом душевном звучании. Готовься петь про разобранную и самопал, про чебуреки и сок, про былые времена и новую этику. И, конечно же, про ягоду.
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