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Быдлоцыкл

Rock Jazz Cafe, улица Сурикова, 12/6

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Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Экстремальный и ироничный проект основателей питерской группы Аффинаж Эма Калинина и Сергея Сергеича с осенним концертом в Красноярске. Cвежие релизы и любимые песни в классическом душевном звучании. Готовься петь про разобранную и самопал, про чебуреки и сок, про былые времена и новую этику. И, конечно же, про ягоду.

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