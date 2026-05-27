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Большой тур, полностью новая программа, презентация альбома «Время Колокольчиков». Букер — известный российский рэп- и поп-панк-исполнитель, баттл-МС и блогер из Санкт-Петербурга Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.
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