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Букер

Циркус, Высотная улица, 35А/1

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от 1800₽ до 4200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой тур, полностью новая программа, презентация альбома «Время Колокольчиков». Букер — известный российский рэп- и поп-панк-исполнитель, баттл-МС и блогер из Санкт-Петербурга Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.

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