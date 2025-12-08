Босх и Брейгели. Загадки мистической эпохи
проспект Мира, 51, 3 этаж
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от 250₽ до 750₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Выставка репродукций картин: символы, аллегории и тайны прошлого. Экспозиция включает более 80 репродукций музейного качества (giclee на холсте в оригинальных размерах) и знакомит зрителей с уникальным художественным наследием семьи Брейгелей и их предшественника — великого Иеронима Босха. Это будет путешествие в эпоху Северного Возрождения. Выставка объединяет под одной крышей ключевые произведения Босха и нескольких поколений Брейгелей — от «Корабля дураков» до фрагментов «Сада земных наслаждений», «Притч» и «Крестного пути». Ты раскроешь их символику и скрытые смыслы, актуальные и по сей день, а благодаря технологии жикле на натуральном холсте рассмотрите мельчайшие детали, словно находясь перед подлинниками. Цель выставки — показать зрителям, как через аллегории, фантастические образы и сатиру художники Ренессанса размышляли о человеческих страстях, нравственности и устройстве мира. Подробная программа мероприятий — на сайте: https://vystavki-krsk.ru/ График работы выставки: ежедневно с 11:00 до 20:00
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