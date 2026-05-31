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Босх его знает, что здесь происходит!

Oasis social club, проспект Мира, 75с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Инопланетянин или любитель галлюценогенов? Ревностный католик или еретик? Яркий визионер или посредственный компилятор? Кто такой Иероним Босх (это даже не его имя!), и что ты знаешь о художнике средневекового апокалипсиса? Попробуешь заглянуть за завесу религиозных символов и монструозной телесности в поисках самих себя вместе с Аквамариной Бенгальской.

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