Инопланетянин или любитель галлюценогенов? Ревностный католик или еретик? Яркий визионер или посредственный компилятор? Кто такой Иероним Босх (это даже не его имя!), и что ты знаешь о художнике средневекового апокалипсиса? Попробуешь заглянуть за завесу религиозных символов и монструозной телесности в поисках самих себя вместе с Аквамариной Бенгальской.