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Босх его знает, что здесь происходит!
Oasis social club, проспект Мира, 75с1
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Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Инопланетянин или любитель галлюценогенов? Ревностный католик или еретик? Яркий визионер или посредственный компилятор? Кто такой Иероним Босх (это даже не его имя!), и что ты знаешь о художнике средневекового апокалипсиса? Попробуешь заглянуть за завесу религиозных символов и монструозной телесности в поисках самих себя вместе с Аквамариной Бенгальской.
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