Уникальный формат концерта, в котором для тебя выступят 5 комиков из разных уголков Сибири. Тебя ждёт специальная программа от комиков из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, и Новокузнецка. Отличный шанс узнать с новых сторон и полностью погрузиться в Сибирскую комедию. Событие подойдет для тех, кто только хочет познакомиться с нами и для ценителей юмора наших резидентов.