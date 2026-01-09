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Большой Сибирский StandUp

Новая Сцена, улица Бограда, 134

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от 900₽ до 1700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Уникальный формат концерта, в котором для тебя выступят 5 комиков из разных уголков Сибири. Тебя ждёт специальная программа от комиков из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, и Новокузнецка. Отличный шанс узнать с новых сторон и полностью погрузиться в Сибирскую комедию. Событие подойдет для тех, кто только хочет познакомиться с нами и для ценителей юмора наших резидентов.

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