Большой Сибирский StandUp
Новая Сцена, улица Бограда, 134
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Уникальный формат концерта, в котором для тебя выступят 5 комиков из разных уголков Сибири. Тебя ждёт специальная программа от комиков из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, и Новокузнецка. Отличный шанс узнать с новых сторон и полностью погрузиться в Сибирскую комедию. Событие подойдет для тех, кто только хочет познакомиться с нами и для ценителей юмора наших резидентов.
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