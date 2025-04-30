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Большие вещи

улица Ады Лебедевой, 93В

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Оля Осипова воспроизвела атмосферу собственного детства. В дело пошли и созданные художницей объекты, и настоящие предметы из квартиры, в которой она росла. Вместе они передают детский взгляд на мир снизу вверх, когда все вещи действительно кажутся большими, найденное в трюмо ожерелье затмевает Солнце, плюшевый медведь — самый главный друг, а бабушкины мудрости впечатываются не только в память, но даже в посуду. Вход свободный. Креативное пространство «Индустрия».

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