Комедийная битва: у каждого участника есть 30 секунд, чтобы вызвать смех. Если за это время зал не смеётся, комик покидает сцену. По итогу вечера остаются самые смешные. Они выходят в финал и выступают ещё раз. Победитель забирает денежный приз.