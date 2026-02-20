Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийная битва: у каждого участника есть 30 секунд, чтобы вызвать смех. Если за это время зал не смеётся, комик покидает сцену. По итогу вечера остаются самые смешные. Они выходят в финал и выступают ещё раз. Победитель забирает денежный приз.
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