Битва комиков
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Битва комиков — формат, в котором красноярские комики будут бороться за денежный приз. Чтобы заполучить право остаться на сцене, участники должны рассмешить зрителей. Никакой лояльности, нет смеха 30 секунд — покидаешь сцену. А значит, комики заготовят свои лучшие шутки и сделают всё возможное, чтобы выиграть, ведь деньги и звание победителя заберёт самый смешной.
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