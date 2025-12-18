Битва комиков — формат, в котором красноярские комики будут бороться за денежный приз. Чтобы заполучить право остаться на сцене, участники должны рассмешить зрителей. Никакой лояльности, нет смеха 30 секунд — покидаешь сцену. А значит, комики заготовят свои лучшие шутки и сделают всё возможное, чтобы выиграть, ведь деньги и звание победителя заберёт самый смешной.