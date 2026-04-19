Международный конкурс дизайнеров Fashion bitva. Темой показов станет изучение культурного кода, не только России, но и народов мира. Знать свои корни и традиции, донести это через призму коллекции до зрителей — что может быть важнее? Для любого дизайнера творчество — это отражение его внутреннего мира, страхов, потерь, побед и взлетов. Тебя ждёт большой подиум, необычные инсталляции и живой мир искусства и моды.