Битва
Арт-резиденция Каменка, улица Академика Павлова, 21
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от 700₽ до 1600₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Международный конкурс дизайнеров Fashion bitva. Темой показов станет изучение культурного кода, не только России, но и народов мира. Знать свои корни и традиции, донести это через призму коллекции до зрителей — что может быть важнее? Для любого дизайнера творчество — это отражение его внутреннего мира, страхов, потерь, побед и взлетов. Тебя ждёт большой подиум, необычные инсталляции и живой мир искусства и моды.
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