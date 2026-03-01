Выбор редакции
Без лица: Бэнкси и другие безымянные авторы
Oasis social club, проспект Мира, 75с1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Лекция о том, зачем современному художнику скрывать лицо и биографию, как работает миф вокруг фигуры Бэнкси, и свяжешь это с красноярскими практиками. Вход свободный по предварительной брони столиков
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи