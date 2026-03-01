ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Без лица: Бэнкси и другие безымянные авторы

Oasis social club, проспект Мира, 75с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Лекция о том, зачем современному художнику скрывать лицо и биографию, как работает миф вокруг фигуры Бэнкси, и свяжешь это с красноярскими практиками. Вход свободный по предварительной брони столиков

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста