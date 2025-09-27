Вечеринка, посвящённая полностью женскому вниманию. Давно M96 не перевоплощался в гламурные нотки с привкусом игристого, поэтому будет фотозона, как в старые добрые. + Будет Live band, с самыми романтичными треками, чтобы скрасить осенние будни и повайбить