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Bestie

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, посвящённая полностью женскому вниманию. Давно M96 не перевоплощался в гламурные нотки с привкусом игристого, поэтому будет фотозона, как в старые добрые. + Будет Live band, с самыми романтичными треками, чтобы скрасить осенние будни и повайбить

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