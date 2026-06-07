Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лучший материал от опытных стендап-комиков Красноярска. Все шутки уже прошли огонь, воду и зал, так что риск заскучать равен нулю. Это будет хороший вечер, где можно расслабиться и посмеяться без напряга. Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи