Коллектив, сочетающий эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом. Выразительный вокал и сильная подача фронтмена делают их концерты ярким и эмоциональным событием, а песни группы сегодня слушают более двух миллионов человек ежемесячно. На концерте поклонников ждут не только полюбившиеся хиты, но и новый материал, который группа готовит специально к этому туру и впервые представит со сцены.