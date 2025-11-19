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  1. Красноярск
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Beautiful Boys

64/6, Качинская улица, 64/6

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от 1800₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Коллектив, сочетающий эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом. Выразительный вокал и сильная подача фронтмена делают их концерты ярким и эмоциональным событием, а песни группы сегодня слушают более двух миллионов человек ежемесячно. На концерте поклонников ждут не только полюбившиеся хиты, но и новый материал, который группа готовит специально к этому туру и впервые представит со сцены.

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