Стальной звук сдвоенных гитар, неистовый пулемётный стиль игры на бас бочке, утробный лязгающий бас, экстремальный неразборчивый рычащий вокал и напористые скоростные соло в высокочастотном диапазоне. На концерте Б.А.У. тебя ждёт дружественная атмосфера, анекдоты от Лёхи, хороший звук, новые песни, полюбившиеся хиты и возможность приобрести эксклюзивный мерч.