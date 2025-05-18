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Стальной звук сдвоенных гитар, неистовый пулемётный стиль игры на бас бочке, утробный лязгающий бас, экстремальный неразборчивый рычащий вокал и напористые скоростные соло в высокочастотном диапазоне. На концерте Б.А.У. тебя ждёт дружественная атмосфера, анекдоты от Лёхи, хороший звук, новые песни, полюбившиеся хиты и возможность приобрести эксклюзивный мерч.
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