ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Б.А.У.

Клуб "Эрмитаж", улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Стальной звук сдвоенных гитар, неистовый пулемётный стиль игры на бас бочке, утробный лязгающий бас, экстремальный неразборчивый рычащий вокал и напористые скоростные соло в высокочастотном диапазоне. На концерте Б.А.У. тебя ждёт дружественная атмосфера, анекдоты от Лёхи, хороший звук, новые песни, полюбившиеся хиты и возможность приобрести эксклюзивный мерч.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста