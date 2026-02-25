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Про событие
Вечер, где ты сможешь спеть любимые песни исполнителей, звучащих в фильмах Алексея Октябриновича Балабанова на замечательном квартирник. От Наутилуса и Сплина из Брата и Брата 2 до Юрия Лозы и Александра Вертинского. И плеяды других классных исполнителей. Для участия нужно написать комментарий под постом: https://vk.com/64i6krsk?w=wall-186875842_9696
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