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Baby Cute

проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 160/1

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от 790₽ до 1390₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Baby Cute — открытие 2024 года и резидент творческого объединения GAZ — с клаб-шоу. Артистка, взорвавшая чарты треками «Универ», «Baby Detroit» и хайповым фитом «shock» совместно с OG Buda, представит любимые фанатами хиты. Ей респектуют легенды сцены, о ней пишут популярные музыкальные медиа — The Flow, «Афиша», Рифмы и панчи и многие другие. Не пропусти клаб-шоу самой многообещающей артистки в русскоязычном хип-хопе.

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