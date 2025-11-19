Создавая между зрителем и автором ещё одну инстанцию, современный сибирский художник погрузит тебя в мир живописца прошлых веков. Окружённая легендами мрачных замков, готическим и карнавальным настроением, выставка-мистификация создаёт пространство коллективного соучастия, где зритель становится соавтором тревожной и таинственной истории. Героини живописи Азбуниака — прямые наследницы палеолитических Венер, артефакты придворных натюрмортов – иконические символы природы и жизни, созданные с помощью густых, почти скульптурных мазков. Именно осязаемость и витальность фигур и предметов формируют ловушку восприятия, в которой люди с удовольствием оказываются. На открытии выставки можно присоединиться к экскурсии от куратора Анны Андреевой и поговорить с художником. Вход свободный! Начало в 19:00. P.s. чуть позже добавим больше фотографий с выставки:)