Творческий мастер-класс по росписи авторских магнитов. Под чутким руководством художника ты освоишь основы росписи, научишься смешивать краски и работать с деталями. Здесь подготовили множество заготовок на любой вкус, а ты сможешь выбрать свой сюжет или нарисовать всё, что подскажет фантазия. В программе: · Все материалы предоставляются (заготовки, краски, кисти, декор) · Помощь мастера на всех этапах создания · Тёплая и вдохновляющая атмосфера Итогом станут три авторских магнита ручной работы, которые ты унесёшь с собой. Необходима удобная одежда и обувь.