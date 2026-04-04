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  1. Красноярск
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Авторский магнит

Дом художника, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Творческий мастер-класс по росписи авторских магнитов. Под чутким руководством художника ты освоишь основы росписи, научишься смешивать краски и работать с деталями. Здесь подготовили множество заготовок на любой вкус, а ты сможешь выбрать свой сюжет или нарисовать всё, что подскажет фантазия. В программе: · Все материалы предоставляются (заготовки, краски, кисти, декор) · Помощь мастера на всех этапах создания · Тёплая и вдохновляющая атмосфера Итогом станут три авторских магнита ручной работы, которые ты унесёшь с собой. Необходима удобная одежда и обувь.

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