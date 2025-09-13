Новый сольный концерт Артура Шамгунова под названием «Больно смешно». Этот концерт ещё больше раскрывает людей перед самими собой. Эмоционально, терапевтично, смешно. Артур участник проектов Outside Stand Up, «Stand Up» на ТНТ и кучи всяких других, которые не так важны, потому что этот концерт даст тебе гораздо больше. Автор подкаста о психологии на YouTube «Больно смешно». Артур тебя точно заставит смеяться, но подумать тоже.