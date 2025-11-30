Арт-завтрак о материнстве в искусстве. Вместе с арт-директором проекта Аквамариной Бенгальской посмотришь как менялся образ матери от древних культур до современности, как говорят о феномене материнства разные художники и чем отличаются друг от друга многочисленные Мадонны. А также разберёшь, чем творчество и материнство так близки по своей сути и почему для художника работа с этим образом — всегда ещё и исследование самого себя. Арт-завтрак будет дополнен красивыми фото на память и вкусным тематическим меню. Десертом в этот раз станет нежный черничный пирог. Стоимость билета: 2500 руб. — для свидания с собой 4000 руб. — парный билет