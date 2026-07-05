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  1. Красноярск
  2. События

Арт-пикник «Ты не был/а на Таити?»

Уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Поговоришь о жизни и творчестве Поля Гогена. С Мариной поговоришь о том, как жил свою непростую жизнь Поль Гоген, что повлияло на его творчество особенно сильно, каким он был человеком (спойлер: не самым приятным) и, самое главное, чего искал он на Таитянских островах и нашёл ли. Также тебя будут угощать закусками:)

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