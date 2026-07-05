Поговоришь о жизни и творчестве Поля Гогена. С Мариной поговоришь о том, как жил свою непростую жизнь Поль Гоген, что повлияло на его творчество особенно сильно, каким он был человеком (спойлер: не самым приятным) и, самое главное, чего искал он на Таитянских островах и нашёл ли. Также тебя будут угощать закусками:)