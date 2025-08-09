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Art of noise

Креативный кластер Квадрат, улица Красной Армии, 10к4

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Завершение:

300₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт современной музыки, посвящённый шуму. «Art of noise» – программа, составленная из шума и «внемузыкальных» звуков. Концерт составлен из современных произведений, в которых не задействованы академические музыкальные инструменты — хлопки в ладоши (Clapping music by Steve Reich), чтение текстов (Peter Ablinger), игра на пенопласте (Манифест Георгия Дорохова и многие другие. Исследование природы звука и момента его перехода в состояние музыкальности является одним из актуальных вопросов для современности. Урбанизация, индустриализация, развитие технологий — всё это повлияло на человеческое восприятие звукового ландшата вокруг себя, что непосредственно привело и к изменению звука внутри музыкального пространства. Программа концерта: Питер Аблингер – «Гул языка» для трёх чтецов Стив Райх – «Clapping music» для двух исполнителей Джон Кейдж – 4’33’’ для ансамбля Георгий Дорохов – «Манифест» для трёх пенопластов Исполнители: Дарья Луценко Лидия Савлюк Кира Новодворская

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