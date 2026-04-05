Андрей — комик объединения «Стендап Сибирь». Он выступает уже более 5 лет. На его проверочном концерте тебя ждёт программа свежих шуток, написанных в этом году. Ещё Андрей вместе с другим комиком делают шоу «Два стула», где они импровизируют с залом. Он любит болтать со зрителями и задавать провокационные вопросы тем, кто не стесняется на них отвечать. Этот концерт — проверка нового материала, здесь ты услышишь, возможно, резкие и злые, но, в первую очередь, смешные шутки (по мнению автора).