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  1. Красноярск
  2. События

Ананасова

Harat`s Pub, улица Карла Маркса, 102

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1100₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Четыре года тишины, и вот она снова пакует чемодан — платье, новый сборник и слова, которые выстрадали, выжили и теперь звучат громче прежнего. Ананасова — автор романов «Фантазёрка», «Пелена», «Обезбол» и «Зачем сожгли моё чучело», рассказов «Эксперимент», «Щёлк», «Можно пройти?» и иммерсивного аудиоспектакля «Кукла». Встречай поэтессу, прозаика и журналиста с презентацией книги «Пришёл волчок». Что это за стихи? Детские? Страшные? — Истину узнаешь совсем скоро.

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