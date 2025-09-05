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Альфредо
«Индустрия», Ады Лебедевой, 93В.
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Что мы видим, когда смотрим на чучело животного в музее? Животное или проекцию человеческой потребности сохранять, классифицировать, даже подчинять? Томская художница и фотограф Лолита Моисцрапишвили открывает зрителям возможность нового взгляда, в котором животное — не молчащий символ, а активный субъект, часть дикой природы. На выставке представлены фотографии экспонатов животных, собранные в сибирских и дальневосточных краеведческих музеях. Через «застывшие» образы художница показывает, как объект обретает свою субъектность, освобождается от контроля и вновь становится не живым, но животным, природным, нечеловеческим. В программе вернисажа — экскурсия по выставке с куратором Анной Андреевой, Лолитой Моисцрапишвили и командой проекта.
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