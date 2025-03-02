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Александр Пушной

улица Сурикова, 12/6

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Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыкант и мультиинструменталист Александр Пушной и группа «ОТП Студио» отыграют большой концерт в клубе «Circus». Песни для любого поколения, для тех, кто хоть как-то следит за отечественной музыкой и фанатеет от гитарных риффов. Пушного любят отцы и дети, музыканты и меломаны, студенты и школьники. Дядя Саша легко находит общий язык с любой аудиторией, будь то бумер, зумер, тиктокер, блогер или человек ностальгирующий по 80-м.

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