Музыкант и мультиинструменталист Александр Пушной и группа «ОТП Студио» отыграют большой концерт в клубе «Circus». Песни для любого поколения, для тех, кто хоть как-то следит за отечественной музыкой и фанатеет от гитарных риффов. Пушного любят отцы и дети, музыканты и меломаны, студенты и школьники. Дядя Саша легко находит общий язык с любой аудиторией, будь то бумер, зумер, тиктокер, блогер или человек ностальгирующий по 80-м.