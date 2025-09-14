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Аффинаж

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

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1700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Программа «Лучшее» продемонстрирует все эпохи и грани творчества "Аффинаж": от ранних образцов нуар-шансона до хитовых боевиков с последних релизов команды. Невероятный музыкальный опыт, богатое эмоциональное звучание, лучшие и редкие песни за 12 лет существования коллектива.

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