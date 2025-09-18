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Accidental Death Benefit
Клуб 64/6, Качинская улица, 64/6
Начало:
Завершение:
777₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Смертоносная машина сибирского метала возвращается с новым турне. Тебя ждут легендарные разрушители спокойствия, их — это сокрушительный поток экстремальной агрессии, где каждая нота пропитана ядом и яростью. Accidental Death Benefit — брутальный дэт-грайнд бульдозер из Братска, готовый разорвать любую сцену своими сокрушительными риффами и ураганными темпами.
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