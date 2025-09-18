Смертоносная машина сибирского метала возвращается с новым турне. Тебя ждут легендарные разрушители спокойствия, их — это сокрушительный поток экстремальной агрессии, где каждая нота пропитана ядом и яростью. Accidental Death Benefit — брутальный дэт-грайнд бульдозер из Братска, готовый разорвать любую сцену своими сокрушительными риффами и ураганными темпами.