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Accidental Death Benefit

Клуб 64/6, Качинская улица, 64/6

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Завершение:

777₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Смертоносная машина сибирского метала возвращается с новым турне. Тебя ждут легендарные разрушители спокойствия, их — это сокрушительный поток экстремальной агрессии, где каждая нота пропитана ядом и яростью. Accidental Death Benefit — брутальный дэт-грайнд бульдозер из Братска, готовый разорвать любую сцену своими сокрушительными риффами и ураганными темпами.

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