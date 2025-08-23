Русский стиль, какой он? Лекция-погружение, которая выходит за рамки и вмещает в себе историю искусств, живопись, дизайн, фольклор. Откуда ты родом и почему вдохновляешься поисками русского стиля? Как русская изба, культурный код, вдохновляют многих дизайнеров, модные дома и художников каждый день. Будет удивительная локация и домашний пирог от шеф-кондитера исторического квартала. В конце лекции, тебе расскажут, где в Красноярске можно увидеть лучший пример стиля a la russe. В стоимость включена лекция и чаепитие. Записаться на лекцию можно в комментариях под постов по кнопке выше.