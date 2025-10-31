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«84» | Восемьдесят четвёртый

Чё почём бар, улица Карла Маркса, 95

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 4200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Молодой и дерзкий хип-хоп исполнитель 84 (Восемьдесят четвертый), взорвавший чарты с треками «Классная», «Чисто папа», «Драгоценность», «Кругом голова» и другими анонсирует крупнейший тур в индустрии. Голос нового поколения, энергичные биты и откровенная лирика.

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