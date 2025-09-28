Прорыв, признание, авангард — как женщинам XX века удалось совершить революцию в искусстве и стать его главными новаторами. Женщины в 20 веке добились не только разных прав, которых у них не было прежде — они изменили и своё положение в искусстве. Предшественницы, безусловно, проложили для этого дорогу. И в 20 веке художницы не только преодолели снисходительное, неуважительное отношение к себе как к авторам, но и добились признания. Это век прорывного женского искусства: многие художницы становились во главе передовых художественных течений и стилей. Но также они стали символов большей свободы и олицетворением возможностей. В лекции изучим творчество «амазонок» советского авангарда, Зинаиды Серебряковой, Фриды Кало, Марианны Веревкиной, Тамары де Лемпицки, Кете Кольвиц, Джорджии О’Киф, Бабушки Мозес и Маргарет Кин. Лектор Дарья Пчелкина, кандидат культурологии, преподаватель истории искусства. Запись через ТГ по кнопке выше.