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19’ June > 21- Day

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Возможность вспомнить все времена команды 21-, от самых старых до создания новых! На вечеринке будут блогеры, но список людей на фотографии не весь, для сохранения интриги. На всю вечеринку будет акция 1+1 с лимонадом. Покупая билет ты подтверждаешь своё, совершеннолетие, адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе — в случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить. Акционный билет по предпродаже возврату не подлежит.

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