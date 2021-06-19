Возможность вспомнить все времена команды 21-, от самых старых до создания новых! На вечеринке будут блогеры, но список людей на фотографии не весь, для сохранения интриги. На всю вечеринку будет акция 1+1 с лимонадом. Покупая билет ты подтверждаешь своё, совершеннолетие, адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе — в случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить. Акционный билет по предпродаже возврату не подлежит.