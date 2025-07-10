100% фотография, 93% — я
Проспект Мира, 60, Дом быта, 5 этаж
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Вторая персональная выставка фотографа Олега Дитза. Проект называется «Автопортрет» и объединяет размышления о границах фотографии, её расширении в цифровую эпоху и самом человеке как субъекте и объекте наблюдения. Выставка — это наблюдение за собой, за миром на задворках реальности и в зазоре между свайпами. Фотография здесь, как инструмент усиления зрения и фиксации невидимого. Выставка будет открыта ежедневно с 13:00 до 20:00 (вс — до 19:00). Вход свободный.
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