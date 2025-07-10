Вторая персональная выставка фотографа Олега Дитза. Проект называется «Автопортрет» и объединяет размышления о границах фотографии, её расширении в цифровую эпоху и самом человеке как субъекте и объекте наблюдения. Выставка — это наблюдение за собой, за миром на задворках реальности и в зазоре между свайпами. Фотография здесь, как инструмент усиления зрения и фиксации невидимого. Выставка будет открыта ежедневно с 13:00 до 20:00 (вс — до 19:00). Вход свободный.