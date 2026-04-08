Театр был основан в мае 1993 года под руководством заслуженного деятеля искусств России Анатолия Тучкова. Место активно развивается и внедряет экспериментальные подходы, создавая новый репертуар и представляя новые творческие средства. Уже целых 18 лет театр поражает не только жителей города своими увлекательными представлениями в переделанном кинотеатре «Октябрь», но и устраивает гастроли по России и за рубежом со своими оригинальными кукольными шоу для самых маленьких зрителей. Интересно, что в репертуаре театра также есть несколько уникальных спектаклей для старшего поколения. Театр продолжает привлекать зрителей своей камерной, уютной атмосферой, оставаясь молодым и готовым встречать новых зрителей и признательных посетителей. https://kmto-premiera.ru/novyy-teatr-kukol/
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