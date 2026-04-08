  1. Краснодар
  2. Места
  3. Театры

Новый театр кукол

Краснодар, Ставропольская улица, 130

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Театр был основан в мае 1993 года под руководством заслуженного деятеля искусств России Анатолия Тучкова. Место активно развивается и внедряет экспериментальные подходы, создавая новый репертуар и представляя новые творческие средства. Уже целых 18 лет театр поражает не только жителей города своими увлекательными представлениями в переделанном кинотеатре «Октябрь», но и устраивает гастроли по России и за рубежом со своими оригинальными кукольными шоу для самых маленьких зрителей. Интересно, что в репертуаре театра также есть несколько уникальных спектаклей для старшего поколения. Театр продолжает привлекать зрителей своей камерной, уютной атмосферой, оставаясь молодым и готовым встречать новых зрителей и признательных посетителей. https://kmto-premiera.ru/novyy-teatr-kukol/
Карта места...

Ещё театры в городе Краснодар

Театр в трамвае

улица Коммунаров, 139
Карточка

Дом мецената: иммерсивный театр

Карасунская улица, 98/2
Карточка

Ля-Мажор: караоке-театр

улица Кубанская Набережная, 37/3
Карточка

Театр современного искусства

улица Стасова, 175
Карточка

Театр «Шардам»

улица Коммунаров, 268Д
Карточка

Театр Veritas

Красноармейская улица, 64
Карточка

Один Театр

улица Коммунаров, 268А
Карточка

Краснодарский театр драмы им. Горького

Красноармейская улица, 110
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста