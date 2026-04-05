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Выставка собак

улица Западный Обход, 45Б

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Бесплатно
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Выставки
Фестивали

Про событие

Выставка многопородных собак, организованная Российской кинологической федерацией и премией Wellment. Это отличная возможность для всех любителей четвероногих друзей увидеть разнообразие пород, посмотреть на конкурс поведенческих навыков собак и насладиться атмосферой дружелюбия и веселья. На выставке будет работать профессиональная судебная коллегия, которая оценит участников по различным критериям, включая внешний вид, поведение и навыки. Каждая собака будет иметь шанс продемонстрировать свои лучшие качества и получить заслуженные оценки от опытных экспертов. Кроме того, для участников предусмотрен призовой фонд, который станет отличным стимулом для владельцев собак проявить свои таланты и подготовить своих питомцев к этому важному событию.

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