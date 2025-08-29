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Вечеринка

улица имени Максима Горького, 119

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

03.community, Вагон, StuffShop и Гиря Спорт объединяют силы для создания вашего настроения! За диджейским пультом DJ STAROVOITOV будет играть тебя вас хип-хоп и хаус, на микрофоне харизматичный MC TiSE, а за продажу стильной одежды для тебя отвечают StuffShop и Гиря Спорт! Сочная португальская бифана в специальном меню от Вагона и ледяное пиво — всё это в уютной атмосфере любимой кофейни. Будет весело и вкусно (все по канону тусовок от 03.community)!

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